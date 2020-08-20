Haber Giriş: Kaynak: AA
Beşiktaş savunmasını Welinton'la güçlendirdi
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'un 31 yaşındaki Brezilyalı stoperi Welinton Souza'yı transfer etti.
Türkiye Futbol Federasyonunun futbolcu bilgi bankası bölümünde Welinton'un siyah-beyazlı takımla 3 yıllık sözleşme imzaladığı bilgisi yer aldı.
Süper Lig kariyeri 2017-2018 sezonunda Aytemiz Alanyaspor formasıyla başlayan Brezilyalı stoper, geçen sezon 27 resmi maçta 3 gol attı.
Etiketler: Welinton Souza transfer Beşiktaş Aytemiz AlanyasporSon Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 22:04
Son Haberler
- 22:14
- 22:01
- 22:01
- 22:02
- 21:44
Sıradaki Haber
TransAnatolia Rally Raid yarışlarında kaza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz