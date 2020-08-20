Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu desteğiyle düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu yarışlarından biri olan TransAnatolia Rally Raid, 15 Ağustos’da İstanbul’dan start aldı.

Yaklaşık 120 yarışçının katıldığı rallinin Sakarya ayağında dünyanın en iyi ve hızlı pilotları Sapanca Soğucak, Belengerme Yaylası, Taraklı Karagöl Yaylası, Akyazı Acelle, Davlunmaz, Oda Yeri, Pürenli Yaylası, Turnalı Yaylası, Keremali Yaylası, Sülüklü Göl ve Hendek yaylalarında kıyasıya yarıştı.

Nefes kesen mücadelelere sahne olan rallinin Akyazı kesiminde bulunan Acelle Yaylası Sultanpazarı yolu üzerindeki yarış güzergahında İtalyan motokros yarışçısı Francesca Gasperi, viraja girdiği sırada tüm önlemlere rağmen yola iziniz giren otomobille çarpıştı.

Meydana gelen kazada bir vatandaş kamerasıyla o korku dolu anları saniye saniye kayıt altına aldı. Gasperi kazayı yara almadan atlatırken motosiklette ve otomobilde hasar meydana geldi. Kazaya ilk olarak jandarma ekipleri müdahale ederken İtalyan sporcu, motosiklette yaşanan arıza nedeniyle yarışa ara vermek zorunda kaldı. Kameralara yansıyan kaza anında ise İtalyan motokros yarışçısı viraja girdiği esnada yola izinsiz giren otomobil ile çarpışması ve yarışçının otomobilin üzerine düşmesi yer alıyor.