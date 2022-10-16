Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar 13:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçına hazır
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında 17 Ekim Pazartesi günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertli ekip, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente hareket edecek.
Etiketler: Fenerbahçe MKE Ankaragücü Süper Lig
Son Haberler
- 13:59
- 13:39
- 13:33
- 13:21
- 12:59
Sıradaki Haber
Milli tenisçi Zeynep Sönmez Bulgaristan'da şampiyon oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz