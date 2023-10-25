Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Ludogorets ile karşılaşacak

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Guillermo Cuadra yönetecek.

Cuadra'nın yardımcılıklarını İspanyol Futbol Federasyonundan Guadalupe Porras Ayuso ve Alejandro Estevez Iglesias yapacak. Miguel Angel Ortiz Arias ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

17 resmi maçta kaybetmedi

İsmail Kartal yönetiminde bu sezon oynadığı 17 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, Ludogorets engelini de kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

İlk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 yenen sarı-lacivertliler, ikinci maçında ise deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etti.

Grup liderliği yolunda büyük avantaja sahip olacak

Grubunda 6 puanla lider durumda bulunan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakibini geçmesi durumunda grup liderliği yolunda büyük avantaja sahip olacak.

H Grubu'nun ilk maçında Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup eden konuk ekip ise ikinci müsabakada Nordsjaelland'a 7-1 yenildi.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Ludogorets karşısında 3 oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Stoperde alternatif eksikliği

Fenerbahçe, Ludogorets karşısına savunmada alternatif eksikliğiyle çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde Luan Peres uzun süreli sakatlığı nedeniyle hem lig hem de Avrupa kadrosunda yer almazken sezona Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz ve Samet Akaydın stoper rotasyonuyla başlandı.

Bahsi geçen stoperlerden Samet Akaydın UEFA kadrosunda yer almazken, Serdar Aziz'in sakatlığı bulunuyor. Bu iki oyuncunun eksikliğinde Kartal'ın elinde gerçek pozisyonu stoper olan sadece Rodrigo Becao ve Alekander Djiku yer alıyor.

Öte yandan stoper pozisyonunda yaşanacak eksiklik durumunda o bölgeye alternatif olarak düşünülen oyunculardan Mert Müldür de UEFA kadrosunda bulunmuyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın savunmada yaşanacak herhangi bir sorunda daha önce o pozisyonda denediği Jayden Oosterwolde'yi stoper hattına çekmesi bekleniyor.

Muhtemel 11

Fenerbahçe'nin Ludogorets müsabakasında sahaya çıkması muhtemel ilk 11 ise şöyle:

İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Fred, Zajc, Cengiz Ünder, Kent, Batshuayi

UEFA kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Fred, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Edin Dzeko.