Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 13:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe kampı belli oldu
[Fotograf: TRT Haber]
Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kamp gerçekleştirecek Fenerbahçe'nin programı belli oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 6-10 Aralık tarihlerinde Antalya'da kamp yapacak Fenerbahçe, burada 2 hazırlık maçı gerçekleştirecek.
Fenerbahçe, 7 Aralık Çarşamba günü Alanya Oba Stadı'nda saat 19.00'da Alanyaspor ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertliler, kamptaki 2. maçında ise 10 Aralık Cumartesi günü aynı statta saat 18.00'de İtalya'nın Salernitana ekibiyle mücadele edecek.
Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek.
Etiketler: Fenerbahçe Süper Lig
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