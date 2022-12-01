Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 12:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
87. Büyük Atatürk Koşusu, 25 Aralık'ta Ankara'da yapılacak
[86. Büyük Atatürk Koşusu (AA)]
Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen "Büyük Atatürk Koşusu"nun 87'ncisi 25 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Ankara'da yapılacak koşunun Dikmen Keklik Pınarı'ndan başlayarak Ulus'taki eski valilik binasının önünde sona ereceği aktarıldı.
87. Büyük Atatürk Koşusu'nun kayıtlarıyla ilgili duyurunun daha sonra yapılacağı öğrenildi.
Etiketler: Ankara Mustafa Kemal Atatürk Atletizm
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