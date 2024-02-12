Fenerbahçe Kadıköy'de sorun yaşıyor

Fenerbahçe'nin iç saha performansı deplasman karnesinin gerisinde kaldı. Kadıköy'de Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan sarı lacivertliler bu sezon evinde dördüncü kez istediği sonucu alamadı.

İsmail Kartal'ın öğrencileri rakip sahada oynadığı 12 maçta ise 11 galibiyet 1 beraberlik alırken sadece bir kez puan kaybetti. Fenerbahçe bu sezon ilk ve tek yenilgisini 11. hafta evinde Trabzonspor'a 3-2 kaybederek aldı.

Ardından deplasmanda Adana Demirspor ile golsüz berabere kalan sarı lacivertliler rakip sahada ilk kez puan bıraktı.

İsmail Kartal'ın öğrencileri bir sonraki kaybını şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Galatasaray karşısında yaşadı. Kadıköy'deki derbi 0-0 sona erdi.

Fenerbahçe daha sonra alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Yılport Samsunspor ile evinde 1-1 berabere kalarak taraftarlarını üzdü.

Sarı lacivertli takım son olarak Corendon Alanyaspor karşısında aldığı beraberlikle liderlik koltuğunu Galatasaray'a kaptırdı. Fenerbahçe'nin bu sezon Lig'de puan kaybettiği 5 maçın dördünün iç sahada olması dikkati çekti.

İsmail Kartal'ın öğrencileri evinde oynadığı 13 maçta 9 puan kaybederken lider Galatasaray Rams Park'taki 13 maçın hepsini kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Dzeko suskunluğunu bozdu ama yetmedi

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli oyuncusu Edin Dzeko, Alanyaspor karşısında ağları havalandırarak ligde 5 maç aradan sonra gol atma başarısı gösterdi.

Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli oyuncusu Edin Dzeko, 59. dakikada Mert Müldür'ün ortasında arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Son olarak Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında 10 Ocak 2024 tarihinde Konyaspor'a karşı oynanan maçta hat-trick yapan Dzeko, daha sonra oynanan Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor karşılaşmalarında fileleri havalandıramamıştı.

Edin Dzeko, Alanyaspor maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 17'ye çıkarttı.

Fatih Tekke'den bir çelme daha

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, son iki sezonda iki farklı takımla Fenerbahçe'ye iç sahada kritik puan kayıpları yaşattı.

Geçtiğimiz sezonun 31. haftasında İstanbulspor ile Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan Tekke, rakibine şampiyonluk yarışında kritik 2 puan kaybettirmişti.

Bu sezonun 25'inci haftasında bu sefer Alanyaspor ile Kadıköy deplasmanına çıkan Fatih Tekke, bu sefer rakibiyle 2-2 berabere kalarak Süper Lig'de liderin değiştirmesindeki ana faktör oldu.