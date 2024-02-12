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Spor
AA 12.02.2024 01:07

Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Fildişi Sahili

Kıtanın en önemli futbol organizasyonu Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili, Nijerya'yı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Fildişi Sahili

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü gerçekleştirilen turnuvanın finalinde, Nijerya ile ev sahibi Fildişi Sahili karşı karşıya geldi.

Abidjan kentindeki Alassane Ouattara Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Nijerya, 38. dakikada William Troost-Ekong'un attığı golle 1-0 önde kapattı.

Franck Kessie'nin 62. dakikadaki golüyle beraberliği yakalayan Fildişi Sahili, 81. dakikada Sebastien Haller ile bir gol daha buldu ve mücadeleyi 2-1 kazandı.

Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Fildişi Sahili

Fildişi Sahili böylece, 1992 ve 2015 yıllarının ardından üçüncü kez Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa uzandı.

Gaziantep FK forması giyen Max Gradel ile Galatasaray'a transfer olan Serge Aurier, Fildişi Sahili'nde maça ilk 11'de başlarken, Trabzonsporlu Nicolas Pepe yedek bekledi.

Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Fildişi Sahili

Nijerya'da ise Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Paul Onuachu (Trabzonspor), Kenneth Omeruo (Kasımpaşa) ve Ahmed Musa (Sivasspor) forma şansı bulamadı.

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