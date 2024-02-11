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Spor
İHA 11.02.2024 19:24

Londra derbisinde Arsenal West Ham United’ı farklı yendi

İngiltere Premier Lig’in 24. haftasında Arsenal, deplasmanda karşı karşıya geldiği West Ham United’ı derbi maçta 6-0’lık skorla mağlup etti.

Londra derbisinde Arsenal West Ham United’ı farklı yendi
[Fotograf: İHA]

İngiltere Premier Lig’in 24. haftasında iki Londra ekibinin mücadelesinde West Ham United ile Arsenal, Londra Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Müsabakaya hızlı başlayan Arsenal, 32. dakikada Saliba’nın golüyle 1-0 öne geçti. 41. dakikada Saka’nın penaltıdan kaydettiği golle farkı 2’ye çıkaran Arteta’nın öğrencileri, 44. dakikada Gabriel’in attığı golle ile 3-0’ı, 45+2. dakikada da Trossard’ın golüyle 4-0’ı yakaladı.

İlk yarı Arsenal’ın 4-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü elinde tutan kırmızı-beyazlı ekip, 63. dakikada Saka’nın golüyle farkı 5’e çıkarırken, 65. dakikada da Rice’ın kaydettiği golle 6-0 öne geçti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Arsenal, Londra derbisinde West Ham United’ı 6-0’lık skorla yendi.

Bu sonucun ardından ligde puanını 52’ye yükselten Arsenal, 3. sıradaki yerini korudu. West Ham United ise 36 puanla 8. basamağa geriledi.

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