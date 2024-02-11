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Spor
AA 11.02.2024 18:28

Milli eskrimciler dünya kupalarında yarıştı

Milli sporcular, Eskrim Dünya Kupası'nın Gürcistan ve Peru'da düzenlenen ayaklarında mücadele etti.

Milli eskrimciler dünya kupalarında yarıştı
[Fotograf: AA]

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, Tolga Aslan, Muhammed Furkan Kalender, Furkan Yaman ve Enver Yıldırım’dan kurulu Erkekler Kılıç Takımı, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapılan turnuvada 13. oldu.

Aynı organizasyonda piste çıkan Tolga Aslan, erkekler ferdi kılıç yarışmasını 22. sırada tamamladı.

Nisanur Erbil ve Deniz Selin Ünlüdağ ise Peru'nun başkenti Lima'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, kadınlar ferdi kılıç kategorisinde yarıştı. Nisanur 21'inci, Deniz Selin 37. sırayı aldı.

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