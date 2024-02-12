NBA'de heyecan sürüyor

NBA'e 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Celtics, all-star oyuncusu Jayson Tatum'un 26 sayı, 10 ribaunt, 9 asistlik performans sergilediği mücadelede Heat'i 4 sayı farkla geçti.

Celtics'te Kristaps Porzingis 25 sayı, 9 ribaunt; Jaylen Brown 20 sayı, 9 ribaunt ve Jrue Holiday 15 sayı, 6 asist, 3 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

Heat'te Tyler Herro 24 sayı, 5 ribaunt, 4 asist; Bam Adebayo 22 sayı, 13 ribaunt, 4 asist ve Duncan Robinson ile Caleb Martin de 15'er sayıyla mücadele etti.

Gecenin diğer maçında ise Oklahoma City Thunder, sahasında Sacramento Kings'i 127-113 yenerek bu sezon 36. galibiyetine ulaştı.