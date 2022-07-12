Fenerbahçe, son olarak İngiltere'nin Watford takımında forma giyen ve bonservisi elinde olan Norveçli futbolcu Joshua King'in transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

"Kulübümüz, Norveçli futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul’da olacaktır."

30 yaşındaki forvet oyuncusu, geçtiğimiz sezon Premier Ligi'nde çıktığı 33 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.