Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 22:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Joao Pedro'yu kadrosuna kattı
Fenerbahçe, İtalya ekibi Cagliari'de forma giyen 30 yaşındaki futbolcu Joao Pedro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Joao Pedro'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, 30 yaşındaki hücum oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Cagliari Kulübü'ne transfer bedeli olarak 4 milyon 680 bin avro ödeneceği aktarıldı. Ayrıca futbolcunun ilk sezonda sergileyeceği performansa bağlı olarak en fazla 487 bin 500 avro bonus bedelinin Cagliari'ye ödeneceği açıklandı.
Etiketler: Fenerbahçe
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