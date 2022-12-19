Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 21:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı
[Fotoğraf: Arşiv]
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda İstanbulspor ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.
Top kapma ve pas çalışması devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, antrenmandan sonra tesislerde kampa girdi.
Etiketler: Fenerbahçe İstanbulspor Türkiye Kupası
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