Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışması devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, antrenmandan sonra tesislerde kampa girdi.