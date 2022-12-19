Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 21:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Ankara Keçiörengücü ile 22 Aralık Perşembe günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketlerinin ardından üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman, geniş alanda pas ve top kapma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Sergio Oliveira ve Emre Taşdemir idmanın tamamında takımla çalışırken, tedavilerine devam edilen Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Mathias Ross özel program dahilinde fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.
Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
Etiketler: Galatasaray Türkiye Kupası
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