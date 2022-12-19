Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 11.30'da başlayacak kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

Kupanın son 16 turu, tek maç eleme sistemine göre oynanacak.