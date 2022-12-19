Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 19:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi 23 Aralık'ta
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, 23 Aralık Cuma günü yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 11.30'da başlayacak kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.
Kupanın son 16 turu, tek maç eleme sistemine göre oynanacak.
Etiketler: Türkiye Kupası
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