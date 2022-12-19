Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsunspor'da Trabzonspor mesaisi
[AA (Arşiv)]
Yılport Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda çarşamba günü Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kırmızı-beyazlı futbolcular, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve top çalma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladı.
Sakatlıkları devam eden Ali Ülgen, Yunus Emre Çift, Berk Taşkın, Muhammet Ali Özbaskıcı ve hafif sakatlığı bulunan kaleci Jakub Szumski idmanda yer almadı.
Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekibin yarın kara yolu ile Trabzon'a hareket edeceği bildirildi.
Etiketler: Samsunspor Trabzonspor TFF 1. Lig
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