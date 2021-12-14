Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 11:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe ile Galatasaray Avrupa'da 9. maçlarına çıkacak
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Galatasaray ile Fenerbahçe Safiport, 15 Aralık Çarşamba günü 9. hafta maçlarına çıkacak.
Günün ilk karşılaşmasında Galatasaray, Rusya'nın Dinamo Kursk takımını konuk edecek. Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Grupta 4'er galibiyet ve mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, averajla 6. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Safiport Fransa deplasmanında
Fenerbahçe Safiport ise deplasmanda Fransa temsilcisi Basket Landes ile karşı karşıya gelecek.
Mont-de-Marsan yerel idaresinde TSİ 22.00'de başlayacak müsabakaya François Mitterrand Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
B Grubu'nda 5 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, haftaya averajla 4. basamakta girdi.
Etiketler: Fenerbahçe Galatasaray Basketbol Avrupa Kupaları
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