Fenerbahçe Hollanda’dan turla döndü

Twente Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayan karşılaşmayı, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Fabio Moresca yönetti.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde adını gruplara yazdırdı.

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda rakibine karşı elde ettiği 5-1'lik skor avantajını korudu ve Twente Stadı’nda aldığı 1-0’lık galibiyetle Hollanda’dan turla döndü.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova ekibi Zimbru'yu 5-0 ve 4-0, 3. eleme turunda ise Slovenya'nın Maribor takımını 3-1 ve 3-0'lık skorlarla elemişti.

Gol - 72. dakikada Edin Dzeko penaltıdan attığı golle Fenerbahöe’yi 1-0 öne geçirdi. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Edin Dzeko, yaptığı vuruşla kaleci Lars Unnerstall ve topu ayrı köşelere göndererek topu ağlarla buluşturdu.

Temsilcimiz Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun penaltı golüyle Twente karşısında 1-0 öne geçiyor!

pic.twitter.com/WMccYLNPNh — TRT Spor (@trtspor) August 31, 2023

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada Twenteli futbolcu Daan Rots'un ceza sahası içine yolladığı topa Ricky van Wolfswinkel kale önünde dokundu, top direğin hemen yanından auta gitti.

19. dakikada Twenteli Michel Vlap'in ceza sahası dışından çektiği şut az farkla dışarı çıktı.

35. dakikada Osayi-Samuel'in ortaladığı topa Tadic gelişine vurdu. Kaleci Unnerstall gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

53. dakikada Sem Steijn kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kaleye vurdu. Direkten dönen top Daan Rots'ta kaldı. Rots'un kaleye vurduğu top üstten dışarı gitti.

63. dakikada Michel Vlap'ın kullandığı serbest vuruş direkten döndü. Dönen topu Ricky van Wolfswinkel tamamladı, top yandan az farkla dışarı çıktı.

71. dakikada orta sahanın gerisinden topu alan Joshua King, yaklaşık 50 metre sürdüğü topla soldan ceza sahasına girdi. King rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL 72. dakikada penaltı vuruşunu Dzeko gole çevirdi: 0-1

86. dakikada Joshua King'in şutunda topu, Twente kalecisi Unnerstall parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İlk maçı da kendi evinde 5-1 kazanan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kaldı.

Twente: Unnerstall, Sampsted, Bruns, Pröpper, Kjölö, Sadilek, Steijn, Wan Wolfswinkel (Dk. 69 Naci Ünüvar), Rots, Ugalde, Vlap (Dk. 86 Besselink).

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Oosterwolde, Fred, İsmail Yüksek (Dk. 83 Djiku), Mert Hakan Yandaş (Dk 61 İrfan Can Kahveci), Cengiz Ünder (Dk. 46 Joshua King), Tadic (Dk 61 Szymanski), Dzeko (Dk. 86 Umut Nayir).

Gol: Dk. 72 Dzeko (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 10 Oosterwolde, Dk. 24 Mert Hakan Yandaş, Dk. 32 Serdar Aziz, Dk. 45+3 Rodrigo Becao, Dk. 45+5 İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Dk. 25 Michal Sadilek, Dk.38 Daan Rots, Dk. 58 Kjölö (Twente).

Stat: De Grolsch Veste

Hakemler: Fabio Maresca, Davide Imperiale, Giuseppe Perrotti (İtalya)