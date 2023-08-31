Adana Demirspor ilk kez çıktığı Avrupa sahnesine veda etti

Yeni Adana Stadı'nda saat 21.00'de başlayan müsabakayı, İspanya Futbol Federasyonundan hakem Jose Luis Munuera yönetti.

UEFA Konferans Ligi'nde bu sezon ilk kez Avrupa boy gösteren mavi-lacivertliler, Belçika ekibi Genk'e ilk maçta rakibine 2-1 yenilmişti.

[Fotoğraf: AA]

Adana’da oynanan ikinci karşılaşmanın normal süresini 1-0 önde tamamlayan mavi-lacivertliler, karşılaşmayı penaltılara taşıdı. Mavi-lacivertliler, seri penaltı atışlarında 5-4 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Adana ekibi, sırasıyla Romanya ekibi CFR Cluj ve Hırvatistan temsilcisi Osijek'i eleyerek play-off etabına yükselmişti.

Gol - 45+9. dakikada Adana Demir, Ndiaye’nin golü ile 1-0 öne geçti.

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada Ndiaye'nin pasında ceza sahasına hareketlenen Yusuf Sarı'nın şutunda top az farkla auta çıktı.

9. dakikada Adana Demirspor gole yaklaştı. Yusuf Erdoğan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Ndiaye, rakibinin markajından sıyrılıp yakın mesafeden vuruşunu yaptı. Kaleci Vandevoordt, ayağıyla meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

17. dakikada sağ kanattan hızla kaleye hareketlenen Belhanda, meşin yuvarlağı altıpas içerisindeki Ndiaye'ye bıraktı. Senegalli oyuncu topu ağlarla buluştursa da gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

[Fotoğraf: AA]

29. dakikada Yusuf Sarı, Belhanda ile yaptığı verkaçın ardından ceza yayından şutunu çekti. Savunmaya çarpan top, az farkla kornere çıktı.

36. dakikada Genk, etkili geldi. Ceza yayına hareketlenen El Khannouss'un şutunda meşin yuvarlak kalenin solundan auta gitti.

37. dakikada ceza sahasında Kayambe'yi geçen Yusuf Sarı, dar açıdan vuruşunu yaptı. Kaleci Vandevoordt, topu güçlükle kornere çeldi.

45+7'de Adana ekibi penaltı kazandı. Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ortasında meşin yuvarlak, Genk kaptanı Hrosovsky'in eline çarpınca hakem Jose Luis Munuera, penaltı noktasını işaret etti.

GOL 45+9'da Ndiaye'nin kullandığı penaltıda kaleci Vandevoordt, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Hızla hareketlenen Senegalli forvet, bir kez daha dokunduğu topu ağlara gönderdi: 1-0

İlk yarı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

65. dakikada ceza sahasına giren Genk oyuncusu Oyen, Stambouli ile mücadelesinde yerde kalınca Hakem Jose Luis Munuera, penaltı noktasını işaret etti. Video Yardımcı Hakem'den (VAR) gelen üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen İspanyol hakem, penaltıyı iptal etti.

83. dakikada konuk ekip etkili geldi. Arteaga'nın sol kanattan ortasına iyi yükselen Baah'ın kafa vuruşunda top, sağdan auta çıktı.

90+9'da Genk, beraberliğe yaklaştı. Oyen'in sol çarprazdan ortasına yükselen Arokodare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Belçika temsilcisinin sahasında 2-1 kazandığı maçın rövanşında normal süre Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi ve 15'er dakikalık 2 uzatma devresine geçildi.

104. dakikada Oyen'in kafa vuruşunda köşeye iyi uzanan kaleci Karacic, topu oyun alanına çelerek gole izin vermedi.

Uzatma dakikalarında da skor değişmeyince penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda 5-4'lük üstünlük sağlayan Belçika temsilcisi Genk, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kaldı.

Adana Demirspor: Ertaç Özbir (Dk. 59 Karacic), Svensson, Gravillon, Semih Güler (Dk. 86 Manev), Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba (Dk. 73 Badou Ndiaye), Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Akintola), Cherif Ndiaye (Dk. 87 Niang)

Genk: Vandevoordt, McKenzie, Sadick, Kayembe (Dk. 68 Arteaga), Munoz, Hrosovsky (Dk. 68 Heynen), Galarza, El Khannouss (Dk. El Hadj), Fadera (Dk. 50 Baah), Sor (Dk. 68 Arokodare), Oyen (Dk. 114 Aziz Mohammed)

Gol: Dk. 45+9 Cherif Ndiaye (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 64 Emre Akbaba, Dk. 78 Belhanda, Dk. 90+5 Rodrigues, Dk. 120 Stambouli (Adana Demirspor), Dk. 25 Fadera, Dk. 90 Arokodare (Genk)

Stat: Yeni Adana Stadı

Hakemler: Jose Luis Munuera, Inigo Prieto, Antonio Martinez Moreno (İspanya)