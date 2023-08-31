Milli sporcu Yasir Kuduban'ın hedefi altın madalya

Slovenya'nın Maribor kentinde temmuzda organize edilen Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde (EYOF) yüksek atlamada gümüş madalya kazanan 17 yaşındaki milli sporcu, çalışmalarına bir süredir, Trabzon Söğütlü Atletizm Stadyumu'nun altyapısının yenilenme çalışmaları sebebiyle Ortahisar ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi'ndeki Karakaya İlkokulu'nun salonunda devam ediyor.

Kuduban, yüksek atlama sporu ile ortaokul döneminde beden eğitimi öğretmeni sayesinde tanıştığını söyledi. Kuduban, yüksek atlamada Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcusu olduğunu belirtti.

"Okullararası Türkiye Şampiyonluğum var 4 tane, federasyon yarışlarında da Türkiye şampiyonluğum var. Geçen sene EYOF'a gittik, Avrupa 4'üncüsü oldum, kıl payı farkla bronz madalyayı kaçırdım. Bu sene yine gittik EYOF'a, bu sefer 2,09 metre atlayarak Avrupa 2'ncisi oldum, orada da birinciliği kıl payıyla kaçırdım."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Kuduban, Sivas'ta 2 Eylül'de düzenlenecek Balkan 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'na katılacağının altını çizdi. Kuduban, küçük yaşlardan itibaren futbol oynadığına da işaret etti.

"Orada altın madalya hedefliyorum. Sonrasında da sezon sonu kapalıda Türkiye rekoru kırmayı hedefliyorum 2,14 metre atlayarak. Babam futbol oynuyordu, onun sayesinde sporla tanıştım. 9 yıldır Trabzonspor'da futbol oynuyorum forvet olarak. Sağlık problemi nedeniyle geçen sene oynayamadım, bu sene inşallah hazırlık kampına katılacağım U-19 seviyesinde."

Beden eğitimi öğretmeni ve antrenör Erkan Şahin, futbol da oynayan Kuduban'a tekniği öğreterek yol gösterdiklerini, atletizmi sevmesini sağladıklarını anlattı.