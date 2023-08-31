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Spor
AA 31.08.2023 14:30

Eyüpspor Sekidika ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig takımlarından Eyüpspor'da Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika ile yollar ayrıldı.

Eyüpspor Sekidika ile yollarını ayırdı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Jesse Sekidika'ya Eyüpspor'a kattıkları için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.

Eyüpspor'a Galatasaray'dan 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında gelen 27 yaşındaki hücum oyuncusu, geçen sezonun ikinci yarısını Süper Lig'de Ümraniyespor'da geçirdi.

Eyüpspor'da 24 lig maçına çıkan Jesse Sekidika, 2 kez gol sevinci yaşadı.


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