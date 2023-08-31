Az Bulutlu 34.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 31.08.2023 14:10

Roma Romelu Lukaku'yu kiraladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Belçikalı golcü oyuncu Romelu Lukaku'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Roma Romelu Lukaku'yu kiraladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Roma, Romelu Lukaku'nun Chelsea'den 30 Haziran 2024'e kadar geçici olarak transfer edildiğini açıklamaktan mutluluk duyuyor." ifadeleri kullanıldı.

Lukaku imza töreninde yaptığı açıklamada, Roma'da oynamak için sabırsızlandığını belirtti.

"Kulübün ve taraftarın gösterdiği ilgi beni duygulandırdı. Bu durum beni yeni takımım için her şeyimi verme konusunda teşvik ediyor. Rakip olarak Roma Olimpiyat Stadı'nın atmosferini gördüm, Romalıların sıcaklığını hissettim ve bugün bunun bir parçası olduğumu bilmek güzel."

Dünyanın önde gelen santraforlarından olan Lukaku'nun kariyerindeki 589 maçta 280 golü ve 93 asisti bulunuyor. Lukaku, İtalya'da daha önce iki ayrı dönemde Inter takımının formasını giydi.

Romelu Lukaku, mavi-siyahlı formayı giydiği ilk dönem olan 2020-2021 sezonunda Serie A şampiyonluğu sevinci yaşarken, ikinci dönemi olan 2022-2023 sezonunda ise Inter ile 1 İtalya Kupası, 1 İtalya Süper Kupası kazanmış, ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de final oynamıştı.

30 yaşındaki golcü oyuncunun adı, transfer döneminde geçen sezon formasını giydiği Inter'in yanı sıra Juventus'la da anılmıştı.

ETİKETLER
Transfer Haberleri Serie A
Sıradaki Haber
Türkiye MotoFest Afyonkarahisar'da başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:31
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaytılar yarın başlayacak
14:16
Salıncakta sallanırken ineğe çarpan kişi baygınlık geçirdi
13:58
İran, savunma sanayisini hedef alan "büyük bir sabotaj girişiminin" engellendiğini duyurdu
14:03
Memur zam oranları belli oldu
13:52
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen ikinci ülkesi oldu
13:45
Nijerya'da teknenin alabora olması sonucu 6 kişi öldü
Şile'de çiftçiler, TAKE projesiyle yıllar sonra tekrar keten ekimine başladı
Şile'de çiftçiler, TAKE projesiyle yıllar sonra tekrar keten ekimine başladı
FOTO FOKUS
Bir hava aracı satmanın ötesi: Tolun'un ihracatı
Bir hava aracı satmanın ötesi: Tolun'un ihracatı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ