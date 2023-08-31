Afyonkarahisar'da Dünya Motokros Şampiyonası heyecanı başlıyor

Dünya Motokros Şampiyonası kapsamında dünya ve Avrupa klasmanında Dünya Büyükler Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Gençler Şampiyonası (MX2), Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWomen), Avrupa Motokros Şampiyonası (MX2T) ve Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) olmak üzere 5 kategoride uluslararası yarışlar yapılacak.

35 ülkeden 400 motokrosçunun yarışacağı ve bu yıl Türkiye'den 1 kadın ve 6 erkek sporcunun yer alacağı şampiyona, cumartesi ve pazar günü saat 09.00'dan itibaren D-Smart 77. Kanal (Spor Smart) ve D-Smart Go'dan canlı yayınlanacak.

Yaklaşık 3.1 milyar potansiyel izleyiciye ulaşacak yarışın tanıtımında Afyonkarahisar’ın tarihi ve kültürel güzelliklerine yer verilirken, bu tanıtım MXGP medya tanıtım ağında 300 milyon sosyal medya kullanıcısıyla da direk buluşmuş olacak.