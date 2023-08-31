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Spor
AA 31.08.2023 12:40

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nda hedef Süper Kupa

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Kastamonu Belediyespor, Süper Kupa'yı kazanmak istiyor.

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nda hedef Süper Kupa
[Fotograf: AA]

Takım kaptanlığının yanı sıra antrenörlük görevine getirilen Serpil İskenderoğlu yönetiminde Merkez Spor Salonu'nda Süper Lig, Süper Kupa ve Avrupa Ligi maçlarının hazırlıklarını sürdüren Kastamonu ekibi, sezonun ilk maçında Yenimahalle Belediyespor'u deplasmanda 41-34 yenerek iyi bir başlangıç yaptı.

Kastamonu ekibi, 6 Eylül'de Ankara'da Yalıkavak Spor ile oynanacak maçtan galip ayrılarak Süper Kupa'yı evine götürmek istiyor.

Serpil İskenderoğlu, hazırlıkların yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Yenimahalle maçı bizim için bir gösterge oldu"

İskenderoğlu, ligin ilk maçını almanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

"Kemik kadroyu koruduk. Üzerine yeni arkadaşlar eklendi. Onlar da takıma çok güzel bir şekilde uyum sağlayıp adapte oldular. Ligin ilk karşılaşması olan Yenimahalle maçı bizim için bir gösterge oldu."

İskenderoğlu, sezon başında alınacak bir kupanın önemli olduğuna işaret etti.

"Süper Kupa'yı güzel bir oyunla, güzel bir hentbol maçı izleterek kazanmak istiyoruz. Kastamonu'ya bir tane daha Süper Kupa getirmek istiyoruz. Sezonun ilk kupası olan Süper Kupa'yı alıp Kastamonu'ya gelmeyi düşünüyoruz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İskenderoğlu, kasım ayında EHF Ligi 3. tur eleme maçında Macaristan'ın Praktiker-Vac takımı ile karşı karşıya geleceklerini hatırlattı.

"Kasım ayına kadar takımın birbirine daha adapte olarak her şeyi rahat yapabilecek duruma geleceğini düşünüyorum. Türk oyuncularla devam ediyoruz hala. Böyle güzel başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum. Umarım Avrupa Kupası'nda da turu geçer EHF Ligi'ne kalırız."

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