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Spor
AA 31.08.2023 12:25

Filenin Sultanları final bileti için sahaya çıkacak

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde 1 Eylül Cuma günü İtalya ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları final bileti için sahaya çıkacak

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanacak maç (TSİ) 18.00'de başlayacak.

Organizasyonun diğer yarı final mücadelesinde ise Sırbistan ile Hollanda, (TSİ) 21.30'da karşı karşıya gelecek.

Almanya'da oynadığı C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran "Filenin Sultanları", bu turda ise ev sahibi Belçika'yı yenerek çeyrek finale yükseldi.

Şampiyonanın çeyrek final mücadelesinde Polonya'yı da set vermeden mağlup eden ve 7'de 7 yapan milli takım, 9 maçlık şampiyonluk serisinin 8'inci maçında yarı finalde İtalya'ya rakip oldu.

Organizasyonda yarın oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarına Brüksel ev sahipliği yapıyor.

Filenin Sultanları final bileti için sahaya çıkacak

Türkiye 7. kez yarı finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 5. kez yarı finale yükseldi.

Tarihinde 7'nci kez yarı finale çıkan Türkiye, 2015, 2017, 2019, 2021 ve 2023'te üst üste son 4'e kalmayı başardı. Milli takım, 2003 ve 2011'de de yarı finalde yer aldı.

Avrupa şampiyonalarında 2 gümüş, 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVB sıralamasında "1" numara olarak katıldığı organizasyonda altın madalyayı hedefliyor.

Üst üste 13. galibiyet

"Filenin Sultanları", resmi maçlarda üst üste 14. galibiyetini almak için parkeye çıkacak.

FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya alan ve bu organizasyonda son 6 maçını kazanan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda da sahaya çıktığı 7 maçı galip bitirdi.

Türkiye, bu 13 maçta rakiplerine sadece 4 set verdi.

Rakip İtalya

Sonuncusu 2021'de olmak üzere tarihinde 3 kez Avrupa şampiyonu olan İtalya, yarı finale set dahi vermeden 7 maçını da kazanarak geldi. İtalya, grup maçlarının yanı sıra son 16'da İspanya'yı, çeyrek finalde ise Fransa'yı 3-0'la geçti.

Türkiye, bu yıl FIVB Milletler Ligi'nde iki kez karşılaştığı İtalya'yı iki maçta da set vermeden 3-0'lık skorlarla mağlup etti.

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