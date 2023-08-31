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Spor
AA 31.08.2023 11:58

Türkiye ile karşılaşacak Japonya Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı ile özel maçta karşılaşacak Japonya'nın aday kadrosu açıklandı.

Türkiye ile karşılaşacak Japonya Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Belçika'nın Genk şehrinde 12 Eylül Salı günü oynanacak müsabaka öncesinde teknik direktör Hajime Moriyasu tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Daniel Schmidt (K. Sint-Truidense), Kosuke Nakamura (Portimonense), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima).

Defans: Shogo Taniguchi (Al-Rayyan), Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach), Ryoya Morishita (Nagoya Grampus), Koki Machida (Union Saint-Gilloise), Seiya Maikuma (Cerezo Osaka), Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Hiroki Ito (Stuttgart), Daiki Hashioka (Sint-Truidense), Yukinari Sugawara (AZ Alkmaar).

Orta Saha/Forvet: Wataru Endo (Liverpool), Junya Ito, Keito Nakamura (Reims), Takuma Asano (Bochum), Kyogo Furuhashi, Daizen Maeda (Celtic), Hidemasa Morita (Sporting), Daichi Kamada (Lazio), Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion), Ritsu Doan, (Freiburg), Atsuki Ito (Urawa Red Diamonds), Ayase Ueda (Feyenoord), Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf), Takefusa Kubo (Real Sociedad).

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