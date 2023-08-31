Türkiye ile karşılaşacak Japonya Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Belçika'nın Genk şehrinde 12 Eylül Salı günü oynanacak müsabaka öncesinde teknik direktör Hajime Moriyasu tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Daniel Schmidt (K. Sint-Truidense), Kosuke Nakamura (Portimonense), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima).
Defans: Shogo Taniguchi (Al-Rayyan), Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach), Ryoya Morishita (Nagoya Grampus), Koki Machida (Union Saint-Gilloise), Seiya Maikuma (Cerezo Osaka), Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Hiroki Ito (Stuttgart), Daiki Hashioka (Sint-Truidense), Yukinari Sugawara (AZ Alkmaar).
Orta Saha/Forvet: Wataru Endo (Liverpool), Junya Ito, Keito Nakamura (Reims), Takuma Asano (Bochum), Kyogo Furuhashi, Daizen Maeda (Celtic), Hidemasa Morita (Sporting), Daichi Kamada (Lazio), Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion), Ritsu Doan, (Freiburg), Atsuki Ito (Urawa Red Diamonds), Ayase Ueda (Feyenoord), Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf), Takefusa Kubo (Real Sociedad).