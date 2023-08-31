Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak maç 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Ligde geçen hafta deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yenen Rize temsilcisi, 4 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor'da bu karşılaşma öncesinde Mary'nin sakatlığı bulunurken, sakatlığı geçen savunma oyuncusu Aliqulov'un kadroda yer alması bekleniyor.

Rize temsilcisi, Vavacars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını akşam yapacağı son çalışmayla tamamlayacak.

Ligde ilk üç maçta birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alan Vavacars Fatih Karagümrük ise 4 puanla haftaya 9. sırada girdi.