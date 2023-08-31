Beşiktaş İstanbul’da turladı

Beşiktaş Park'ta saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan Joao Pinheiro yönetti.

[Fotoğraf: AA]

Beşiktaş, Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanan ilk maçı Vincent Aboubakar, Omar Colley ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un golleriyle 3-2 kazanarak İstanbul'a avantajlı dönmüştü. Evinde oynadığı karşılaşmayı da 1-0 kazanan siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalarak ve Avrupa'nın kulüpler bazında üçüncü organizasyonunda ilk kez mücadele etmeye hak kazandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla eleyen Beşiktaş, bir sonraki aşamada Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bırakmıştı.

Gol - 52. dakikada Beşiktaş, Vincent Aboubakar’ın golü ile 1-0 öne geçti. Gedson Fernandes'in pası ile ceza yayı sol tarafında topla buluşan Vincent Aboubakar iki rakibini geçerek ceza sahasına giriyor ve yerden vuruşunu yaparak topu sağ köşeden ağlarla buluşturdu.

GOOLLLL! Aboubakar yine yaptı yapacağını! İnanılmaz bir adam! Harika çalımlar ve süper bir bitiriş! pic.twitter.com/LrTRMGZUPD — TRT Spor (@trtspor) August 31, 2023

Rashica ilk kez 11'de

Beşiktaş'ın yeni transferlerden Milot Rashica, siyah-beyazlı kariyerinde ilk kez 11 kişilik kadroda yer aldı.

Lucescu ilk maçtaki kadroyu bozmadı

Dinamo Kiev'in Rumen teknik direktörü Mircea Lucescu, Bükreş'te oynanan maçta sahaya sürdüğü kadroyu değişiklik yapmadan İstanbul'da da görevlendirdi.

[Fotoğraf: AA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Aboubakar'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Rosier'in kale sahasına gönderdiği ortada ön direğe hareketlenen Muleka kafayı vurdu ancak kaleci Bushchan bu pozisyonda gole izin vermedi.

18. dakikada Hadziahmetovic, Rosier'den aldığı pasla sağdan ceza sahasına girip arka direğe ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Colley'in kafa vuruşunda kaleye giden meşin yuvarlak, Onur Bulut'a çarparak oyun alanına geri döndü.

19. dakikada Gedson'un pasında sol kanatta topla buluşan Muleka, Aboubakar'a pasını aktarmak istedi. Savunmadan dönen topu yeniden alan Muleka, ceza yayı üzerinden yerden vurdu ancak meşin yuvarlak direkten döndü.

23. dakikada sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Karavaev, ceza sahası önündeki Vanat'a pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

27. dakikada sağdan kullanılan serbest atışta ceza yayı üzerinde yükselen Vanat kafayla arka direğe indirdi. Bu noktaya hareketlenen Popov'un vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

[Fotoğraf: AA]

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

GOL 52. dakikada Beşiktaş öne geçti. Gedson'un soldan ceza sahası önüne gönderdiği pasta topla buluşan Aboubakar; Tymchyk, Shaparenko ve Popov üçlüsünden sıyrılıp kale sahası önü sol çaprazından çok sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Bushchan'ın solundan köşeye gitti: 1-0.

[Fotoğraf: AA]

57. dakikada Beşiktaş bir kez daha etkili geldi. Rosier'in pasında sağ kanatta topla buluşan Rashica, ceza sahası içine girip kale sahasına hareketlenen Muleka'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

73. dakikada Muleka'nın baskısı sonrasında topu kapan Onur Bulut, tekrar Muleka'yı gördü. Sol çaprazdan ceza sahasına giren bu futbolcunun plase vuruşunda kaleci Buschan uzanarak topu kornere gönderdi.

83. dakikada Beşiktaş ceza sahası önü sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Andriyevskiy direkt kaleyi düşündü. Bu pozisyonda kaleci Mert Günok iki hamlede topu kontrol etti.

85. dakikada Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Rebic, kale sahası önüne hareketlenen Zaynutdinov'u gördü. Bu futbolcunun düzeltip yerden yaptığı vuruşta kaleci Buschan son anda topu kontrol etti.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Onur Bulut, Hadziahmetovic, Salih Uçan (Dk. 89 Chamberlain), Gedson Fernandes, Rashica (Dk. 76 Zaynutdinov), Muleka (Dk. 75 Rebic), Aboubakar (Dk. 81 Cenk Tosun)

Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk (Dk. 89 Benito), Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev, Sydorchuk (Dk. 85 Brazhko), Shaparenko (Dk. 76 Andriyevskiy), Voloshyn (Dk. 76 Diallo), Buyalskiy, Vanat

Goller: Dk. 52 Vincent Aboubakar (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 30 Shaparenko, Dk. 39 Sydorchuk, Dk. 48 Popov (Dinamo Kiev), Dk. 33 Onur Bulut, Dk. 34 Colley, Dk. 53 Aboubakar, Dk. 58 Rosier, Dk. 72 Muleka, Dk. 82 Salih Uçan (Beşiktaş)

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia