Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 13:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe HDI Sigorta'da 5 ayrılık
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 5 oyuncuyla yollar ayrıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Salvador Hidalgo, Oğulcan Yatgın, Emre Batur, Metin Toy ve Muhammed Kaya ile yollar ayrıldı.
5 voleybolcuya sarı-lacivertli takıma katkıları dolayısıyla teşekkür edildi, kariyerlerinde başarı dilendi.
Etiketler: Voleybol
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