Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Salvador Hidalgo, Oğulcan Yatgın, Emre Batur, Metin Toy ve Muhammed Kaya ile yollar ayrıldı.

5 voleybolcuya sarı-lacivertli takıma katkıları dolayısıyla teşekkür edildi, kariyerlerinde başarı dilendi.