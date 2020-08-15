Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile Can Bartu Tesisleri'nde bir antrenman maçı yaptı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertliler, ilk yarıya Altay Bayındır, Caner Erkin, Serdar Aziz, Mathias Zanka, Gökhan Gönül, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu ve Muric 11'iyle sahada yer aldı.

İkinci yarıda ise Fenerbahçe'nin sahadaki 11'i, Harun Tekin, Nabil Dirar, Sadık Çiftpınar, Zanka, Murat Sağlam, Jailson, Tolgay Arslan, İsmail Yüksek, Garry Rodrigues, Alper Potuk ve Mevlüt Erdinç'ten oluştu.

Karşılaşmayı 4-0 kazanan sarı-lacivertlilerin golleri Caner Erkin’in asistinde 22. dakikada Serdar Aziz, Zanka’nın asistinde 37. dakikada Vedat Muriç, 53. dakikada penaltıdan Alper Potuk ve 73. dakikada Mevlüt Erdinç'ten geldi.

Yeni transferler Caner Erkin, Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek de bu sezon ilk kez bir karşılaşmada sarı-lacivertli formayı giydi.

Öte yandan, yeniden sarı-lacivertli ekibe dönen Gökhan Gönül'ün hazırlık maçında kaptanlık pazubendini takması dikkati çekti.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına bir günlük izinin ardından 17 Ağustos Pazartesi günü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.