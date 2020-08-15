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Ahmet Ağaoğlu'na kınama, Mustafa Cengiz'e uyarı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na kınama, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e ise uyarı cezası verdi.
Federasyondan yapılan açıklamada, Ahmet Ağaoğlu'na, 7 Mart'ta medyada yer alan ifadeleri nedeniyle "kınama" yaptırımının uygulanmasına karar verildiği belirtildi.
Mustafa Cengiz'e ise 12 Mart'ta medyaya yaptığı açıklamaları gerekçesiyle "uyarı" yaptırımının uygulanmasına karar verildiği aktarıldı.
Etiketler: türkiye futbol federasyonu Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz etik kuruluSon Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 20:00
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