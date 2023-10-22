Fenerbahçe Hatayspor'u ağırlıyor

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz... Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da oynadığı toplam 16 maçın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı haftada puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 24 puan lider girdi.

Atakaş Hatayspor ise ligde topladığı 14 puanla 8. haftayı 5. sırada tamamladı. Teknik Direktör Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte ligde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen 3 takım arasında yer alıyor.​

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Hatayspor: Erce, Burak Yılmaz, Kilama, Burak Bekaroğlu, Rivas, Matondo, Aburjania, Ghoulam, Bashiru, J. Fernandes, Dadashov.

Stat: Ülker Stadı

Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Kemal Yılmaz