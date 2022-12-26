Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 19:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe, Hatayspor maçına hazır
[Fotograf: AA]
Yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Antrenman 2 grup halinde 5'e 2 sonrası taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Etiketler: Fenerbahçe Hatayspor Süper Lig
Son Haberler
- 21:10
- 21:04
- 20:45
- 20:51
- 20:26
Sıradaki Haber
Sivasspor'da Galatasaray mesaisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz