Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Antrenman 2 grup halinde 5'e 2 sonrası taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.