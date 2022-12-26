Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'da Sivasspor hazırlıkları başladı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 29 Aralık Perşembe günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
İdman, savunma ve hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Etiketler: Galatasaray Sivasspor Süper Lig
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