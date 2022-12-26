Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

İdman, savunma ve hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.