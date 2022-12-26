Süper Lig’de haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı yarın, 28 Aralık Çarşamba ve 29 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Bu karşılaşmalarda görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.
16'ncı haftanın programı ve hakemler şöyle:
Yarın:
17.00 MKE Ankaragücü - Ümraniyespor: MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ
17.00 Medipol Başakşehir - Antalyaspor: HALİL UMUT MELER
20.00 Fenerbahçe - Hatayspor: SARPER BARIŞ SAKA
28 Aralık Çarşamba:
17.00 Alanyaspor - Kayserispor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU
17.00 İstanbulspor - Kasımpaşa: SUAT ARSLANBOĞA
20.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor: ÜMİT ÖZTÜRK
29 Aralık Perşembe:
17.00 Sivasspor - Galatasaray: ERKAN ÖZDAMAR
17.00 Giresunspor - Gaziantep FK: ZORBAY KÜÇÜK
20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: ALİ ŞANSALAN
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