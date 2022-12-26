Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
MKE Ankaragücü'nün konuğu Ümraniyespor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayacak.
Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Ligde ve kupada oynadığı son yedi karşılaşmada kaybetmeyen MKE Ankaragücü, ligin 15. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerken, HangiKredi Ümraniyespor ise sahasında Medipol Başakşehir'e 3-1 yenildi.
15 haftada 16 puan toplayan başkent temsilcisi 11. sırada yer alırken, HangiKredi Ümraniyespor ise 15 haftada topladığı 7 puanla 19. sırada bulunuyor.
Etiketler: MKE Ankaragücü Ümraniyespor
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