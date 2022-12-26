Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Ligde ve kupada oynadığı son yedi karşılaşmada kaybetmeyen MKE Ankaragücü, ligin 15. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerken, HangiKredi Ümraniyespor ise sahasında Medipol Başakşehir'e 3-1 yenildi.

15 haftada 16 puan toplayan başkent temsilcisi 11. sırada yer alırken, HangiKredi Ümraniyespor ise 15 haftada topladığı 7 puanla 19. sırada bulunuyor.