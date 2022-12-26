Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Süper Lig'de 16. hafta heyecanı başlıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası, yarın oynanacak 3 maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 16. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
17.00 MKE Ankaragücü-HangiKredi Ümraniyespor (Eryaman)
17.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)
28 Aralık Çarşamba:
17.00 Corendon Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Kırbıyık Holding)
17.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)
29 Aralık Perşembe:
17.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Sivas 4 Eylül)
17.00 Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK (ÇotanakSpor Kompleksi)
20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Vodafone Park)
Etiketler: Süper Lig
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