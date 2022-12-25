Çevre illerin yanı sıra Akdeniz ve Marmara bölgelerinden de develerin getirildiği güreşleri, çok sayıda kişi izledi.

"Dünya Kupası" kategorisinde, Süleyman Şekerci'ye ait "Kara Şövalye"yi yenen Nuri Karagöz'ün devesi "Karagözoğlu" şampiyon oldu.

Dereceye girenlere kupalarını CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ilçe belediye başkanları verdi.

Çerçioğlu festivallerle Yörük kültürünü yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.