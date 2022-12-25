Doğduğu İspanya'nın Murcia kentindeki Down Sendromlu Kişilerle Dayanışma Vakfına (ASSIDO), turnuva boyunca giydiği tenis ayakkabılarını imzalayarak bağışlayan 19 yaşındaki tenisçi, sporseverlerin takdirini topladı.

ASSIDO'dan yapılan açıklamaya göre, imzalı ayakkabılar New York'ta bir müzayede salonunda açık artırmaya çıkarıldı ve elde edilen 4 bin 500 euroluk gelir, down sendromlu çocukların tedavisinde kullanılacak.

Bu yıl ABD Açık'ın yanı sıra 4 turnuvada daha kupaya uzanan genç yetenek Alcaraz, tek erkekler dünya sıralamasında eylül ayından bu yana zirvede yer alıyor.