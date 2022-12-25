Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar 20:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası Ankara'da sona erdi
[Fotograf: AA]
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2022-2023 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Ankara'da sona erdi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ümitköy Spor Kompleksi'nda 3 gün süren şampiyonada 18 kulüpten toplam 70 sporcu mücadele etti.
Organizasyonun son gününde advance, büyükler ve gençler kategorisindeki sporcular performanslarını sergiledi.
Şampiyonada büyük erkekler kategorisinde Burak Demirboğa, kadınlarda ise Salma Agamova birinci oldu.
Advance erkeklerde Mehmet Cenkay Karlıklı, kadınlarda Derya Taygan birinci olurken, genç erkeklerde Ali Efe Güneş ve kadınlarda ise Azra Ulus ilk sırada yer aldı.
Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Burhan Kurtuluş, yarışmada dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını verdi.
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