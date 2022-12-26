Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 17:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivasspor'da Galatasaray mesaisi
[Fotograf: AA]
Demir Grup Sivasspor, perşembe günü sahasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından Fair Play/Adil Oyun'da ekim ayının teknik direktörü seçilen ve ödülünü almak için İstanbul’da bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay antrenmanda yer almadı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Etiketler: Galatasaray Sivasspor
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