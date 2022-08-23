Fenerbahçe haftayı averajla lider bitirdi
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftası yapılan üç karşılaşmayla tamamlandı. Fenerbahçe, haftayı averajla lider bitirdi
Ligde bugün oynanan maçlarda Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u 4-2 yenerken, Arabam.com Konyaspor deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. Günün diğer maçında ise Demir Grup Sivasspor ile Corendon Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 7'ye çıkardı ve 3. haftayı averajla lider bitirdi.
Sonuçlar
Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray: 0-1
Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa: 1-0
Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: 1-2
Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: 5-2
Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: 2-0
Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: 4-1
Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor: 1-1
İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor: 0-4
Fenerbahçe-Adana Demirspor: 4-2
Puan durumu
Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.FENERBAHÇE
|3
|2
|1
|0
|13
|5
|7
|2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|3
|2
|1
|0
|6
|0
|7
|3.BEŞİKTAŞ
|3
|2
|1
|0
|8
|4
|7
|4.GAZİANTEP FK
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|7
|5.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|3
|2
|0
|1
|6
|3
|6
|6.ADANA DEMİRSPOR
|3
|2
|0
|1
|8
|6
|6
|7.BITEXEN GİRESUNSPOR
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|6
|8.GALATASARAY
|3
|2
|0
|1
|2
|1
|6
|9.TRABZONSPOR
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|6
|10.ARABAM.COM KONYASPOR
|3
|1
|2
|0
|4
|0
|5
|11.CORENDON ALANYASPOR
|3
|1
|2
|0
|8
|6
|5
|12.YUKATEL KAYSERİSPOR
|3
|1
|0
|2
|1
|3
|3
|13.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|3
|0
|2
|1
|2
|5
|2
|14.MKE ANKARAGÜCÜ
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|15.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR
|3
|0
|1
|2
|3
|5
|1
|16.ATAKAŞ HATAYSPOR
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|0
|17.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|2
|0
|0
|2
|3
|8
|0
|18.İSTANBULSPOR
|3
|0
|0
|3
|0
|7
|0
|19.KASIMPAŞA
|3
|0
|0
|3
|0
|11
|0
4. hafta
Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçlarının programı şöyle:
26 Ağustos Cuma:
21.00 Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)
27 Ağustos Cumartesi:
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat)
21.45 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor (Alanya Oba)
21.45 Adana Demirspor-HangiKredi Ümraniyespor (Yeni Adana)
28 Ağustos Pazar:
19.15 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.15 Yukatel Kayserispor-Bitexen Giresunspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.45 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)
29 Ağustos Pazartesi:
19.15 Arabam.com Konyaspor-Fenerbahçe (Stadı henüz açıklanmadı)
21.45 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)
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