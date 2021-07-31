Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, 2021-2022 sezonunun provalarını TRT Spor'da yapıyor.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında son olarak Hollanda ekibi PEC Zwolle ile karşılaşan ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli ekibinin rakibi bu kez Alman temsilcisi Greuther Fürth oldu.

Sarı lacivetliler Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadeleyi 3-2 kazandı. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlandı.

Pereira, PEC Zwolle maçının ilk 11'ini sahaya sürdü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Alman temsilcisine karşı PEC Zwolle maçının ilk 11'ini sahaya sürdü.

Portekizli teknik adam ayrıca, 3-4-3 sistemini bozmadı.

[Fotoğraf: DHA]

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Pereira, ilk 11'i Altay Bayındır, Szalai, Tisserand, Novak, Luiz Gustavo, Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Pelkas, Osayi-Samuel ve Serdar Dursun'dan oluşturdu.

Sarı-lacivertli ekipte Berke Özer, Bartu Kulbilge, Valencia, Samatta, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan, Caner Erkin, Zanka, Serdar Aziz ve Dirar ise yedek kulübesinde yer aldı.

Alman temsilcisi ise Burhert, Bauer, Fen, Hirigota, Ambiama, Sarpre, Yung, Itter, Barry, Seguin ve Green ilk 11'ini tercih etti.

Zajc Fenerbahçe'yi 4. dakikada 1-0 öne geçirdi.

GOL! Zajc'tan çok klas bitiricilik! Fenerbahçe öne geçiyor... pic.twitter.com/nvJhmHbUUy — TRT Spor (@trtspor) July 31, 2021

8. dakikada Serdar Dursun farkı ikiye çıkardı. 2-0

GOL! Kalecinin büyük hatasını Serdar Dursun affetmedi! Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı... pic.twitter.com/agwuuaa2FE — TRT Spor (@trtspor) July 31, 2021

Serdar Dursun 30. dakikada kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü ağlarla buluşturdu. 3-0

GOL! Pelkas hazırladı, Mesut asisti yaptı, Serdar Dursun golü attı... pic.twitter.com/EeErxe1znI — TRT Spor (@trtspor) July 31, 2021

Greuther Furth, 34. dakikada Abdourahmane Barry ile farkı ikiye indirdi. 3-1

Fürth, Barry'nin attığı golle farkı ikiye indirdi... pic.twitter.com/ahpYRUBmkW — TRT Spor (@trtspor) July 31, 2021

76. dakikada konuk ekipte Leweling skoru 3-2'ye getiren golü kaydetti.

Fürth, Leweling'in attığı golle farkı bire indirdi... pic.twitter.com/rJ00N67ZC3 — TRT Spor (@trtspor) July 31, 2021

Fenerbahçe'de ikinci yarının başında Serdar Dursun'un yerine Valencia ve Mesut Özil'in yerine İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.

Sarı-lacivertlilerde 56. dakikada ise Zajc, Novak, Pelkas, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu ve Luiz Gustavo'nun yerine Serdar Aziz, Ozan Tufan, Samatta, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin ve Nabil Dirar oyuna girdi. Vitor Pereira, son değişikliğini ise Szalai'nin yerine 72. dakikada Zanka'yı oyuna alarak kullandı.

Mücadeleyi Can Cengiz, Göktuğ Hazar Erel, Sabri Üstünel hakem üçlüsü yönetti.

Altay ve Tisserand 90 dakika mücadele etti

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır ve Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Marcel Tisserand, 90 dakika sahada kaldı.

Sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik adamı Pereira, mücadele esnasında 9 ismi değiştirirken, Altay ve Tisserand maçın tamamında forma giydi.

[Fotoğraf: DHA]

8 futbolcu maç kadrosuna dahil edilmedi

Fenerbahçe'de 8 oyuncu, maç kadrosunda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerde Jose Sosa, Steven Caulker, Mauricio Lemos, Nazım Sangare, Sinan Gümüş, Muhammed Gümüşkaya, Osman Ertuğrul Çetin ve Arda Güler, Greuther Fürth maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Zanka da maçta süre aldı

Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Mathias Zanka, karşılaşmanın son bölümünde görev yaptı.

Danimarka Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda yer alan ve sarı-lacivertli ekibin kampına geç katılan 31 yaşındaki savunma oyuncusu, 72. dakikada Szalai'nin yerine oyuna dahil oldu.

Son prova Dinamo Kiev'le

Fenerbahçe 4 Ağustos Çarşamba günü ise güçlü bir rakiple kendini test edecek. Sarı-lacivertliler, Mircea Lucescu yönetiminde geçtiğimiz sezon Ukrayna'da şampiyonluğa ulaşan Dinamo Kiev ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak bu mücadele de TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.