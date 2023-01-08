Spor Toto Süper Lig'de 2023 yılının ilk derbisi Kadıköy'de oynanıyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan maçı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

Galatasaray, 32. dakikada Oliveira ile 1-0 öne geçti.

Galatasaray'ın iki golü ofsayta takıldı

14. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın ağlara gönderdiği gol, gol öncesinde topa hareketlenen Victor Nelsson'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

16. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attı gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Galatasaray'da Mertens ilk yarının bitişi düdüğünün ardından hakeme yaptığı itiraz sonrası sarı kart gördü. Sarı kırmızılı oyuncu ligin 19. haftasında Atakaş Hatayspor maçında cezalı duruma düştü.

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[Fotoğraf: DepoPhotos]

Ligde üst üste aldığı Bitexen Giresunspor ile Trabzonspor mağlubiyetlerinin ardından sırasıyla Hatayspor ve Antalyaspor galibiyetleriyle yeniden çıkış yakalayan Fenerbahçe, söz konusu süreçte liderliği kaptırdığı Galatasaray'ı yenerek yeniden zirvede yer almayı amaçlıyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, derbi öncesinde 35 puanla Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

[Fotoğraf: AA]

Ligde 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray ise seriyi Fenerbahçe karşında da sürdürmek istiyor.

Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Galatasaray, topladığı 36 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Sarı kırmızılılar, derbiyi de kazanarak ezeli rakibiyle olan puan farkını 4'e çıkarmayı amaçlıyor.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

9. dakikada sol kanatta Ferdi Kadıoğlu kat ederek, topu King'le buluşturdu. Bu oyuncunun sağa paralel gönderdiği topa Rossi, defansı çalımlayarak vurmak istedi. Top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

GALATASARAY'IN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI - 14. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın kale önündeki vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak yapılan VAR kontrolü sonrasında, gol öncesinde topa hareketlenen Victor Nelsson'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

GALATASARAY'IN İKİNCİ GOLÜ DE OFSAYTA TAKILDI - 16. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun ilerleyerek yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

17. dakikada ceza sahası sağ çaprazına gönderilen top, defansın kafasından sekerek Rossi'nin önüne düştü. Topla giden Rossi, savunma oyuncusunu çalımladıktan sonra sol ayağına alıp şutunu çekti. Meşin yuvarlak sağ kale direği dibinden auta çıktı.

[Fotoğraf: AA]

28. dakikada bu kez konuk ekip tehlikeli geldi. Sağ kanattan Rashica'nın yerden yaptığı ortada penaltı noktasına yakın bölgede Barış Alper Yılmaz'ın uygun durumdayken yaptığı kötü vuruşta top farklı şekilde üstten auta gitti.

GOL - GALATASARAY ÖNE GEÇTİ - 32. dakikada Mertens'in soldan kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte Osayi-Samuel'in arka tarafa sektirdiği topu sağ çaprazda Oliveira kontrol etti. Bu oyuncunun yerden düzgün vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu. 0-1.

36. dakikada sol çaprazdan çalımla ceza sahasına giren Batshuayi'nin sağ ayağıyla uzak köşeye vuruşunda topu kaleci Muslera dışarı çeldi.

[Fotoğraf: İHA]

37. dakikada kullanılan kornerde Osayi-Samuel'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Arao, şutunu çekti. Kaleci Muslera topa iki hamlede sahip oldu.

45+7. dakikada Fenerbahçe'nin kornerinden sonra rakip ceza sahasına hızla geçen Galatasaray'da, sağ kenardan içe kat eden Rashica'nın çaprazdan sert vuruşunda, topu kaleci Altay çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı konuk ekip Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle bitti.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Süleyman Özay

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Osayi-Samuel, Arao, Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Rossi, King, Batshuayi.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Dubois, Berkan Kutlu, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.

Sarı kartlar: Dk. 11 Henrique (Fenerbahçe), Dk. 26 Boey, Dk. 26 Oliveira, Dk. 34 Nelsson, Dk. 46 Mertens (Galatasaray)

Gol: Dk. 32 Oliveira (Galatasaray)