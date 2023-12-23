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Spor
AA 23.12.2023 13:40

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 398. randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 24 Aralık Pazar günü yapacakları derbiyle tarihte 398. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 398. randevu

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 397 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 122 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi.

Ligde 133. sınav

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 132 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-37 üstünlük kurdu.

Ligdeki 43 maç da beraberlikle sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 130 gol kaydetti.

Son 10 resmi maç

İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 4'ü beraberlikle sonuçlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray ise 4 kez galip geldi.

Söz konusu 10 derbide Fenerbahçe 8, Galatasaray 14 kez fileleri havalandırdı.

Taraflar arasındaki son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Tarih

Stat

Organizasyon

Sonuç (FB-GS)

 

02.11.2018

Türk Telekom

Süper Lig

2-2

 

14.04.2019

Ülker

Süper Lig

1-1

 

28.09.2019

Türk Telekom

Süper Lig

0-0

 

23.02.2020

Ülker

Süper Lig

1-3

 

27.09.2020

Türk Telekom

Süper Lig

0-0

 

06.02.2021

Ülker

Süper Lig

0-1

 

21.11.2021

Nef

Süper Lig

2-1

 

10.04.2022

Ülker

Süper Lig

2-0

 

08.01.2023

Ülker

Süper Lig

0-3

 

04.06.2023

Nef

Süper Lig

0-3

 
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