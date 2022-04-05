Fenerbahçe-Galatasaray maçının biletleri satışa çıkıyor
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 10 Nisan Pazar günü oynanacak derbi maçının biletleri, 6 Nisan Çarşamba satışa çıkarılacak.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre 6 Nisan Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren yüksek divan kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyeleri için biletler satışa çıkarılacak.
7 Nisan Perşembe günü ise Taraftar Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell aboneleri temin edebilecek.
Genel satış ise 8 Nisan Cuma günü sunulacak.
Kuzey Tribünü-Spor Toto Tribünü 120 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok 165 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok 190 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok 210 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok 230 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok 255 lira
Fenerium Alt-Maraton Alt A-I Blok 295 lira
Fenerium Alt-Maraton Alt B-H Blok 355 lira
Fenerium Alt-Maraton Alt C-G Blok 410 lira
Fenerium Alt-Maraton Alt D-F Blok 495 lira
Maraton Alt E Blok 600 lira
Fenerium Alt E Blok 660 lira
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