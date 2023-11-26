Fenerbahçe Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor

Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.
Süper Lig'de geride kalan 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 31 puan toplayan Fenerbahçe, averaj üstünlüğüyle Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.
Ligde son 2 maçta önce Trabzonspor'a sahasında 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, ardından Adana Demirspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.
Üst üste 10 galibiyetin ardından 2 haftayı 3 puan alamadan tamamlayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte tekrar çıkışa geçmeyi hedefliyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, İsmail, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.
Fatih Karagümrük: Dituro, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent, Eysseric, Feghouli, Rohden, Can Keleş, Mendes, Güven.
Stat: Ülker Stadyumu
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay