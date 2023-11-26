Hafif Sağanak Yağışlı 3.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT HABER/AA 26.11.2023 18:24

Fenerbahçe Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.

Fenerbahçe Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor

Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.

Fenerbahçe Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor

Süper Lig'de geride kalan 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 31 puan toplayan Fenerbahçe, averaj üstünlüğüyle Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.

Ligde son 2 maçta önce Trabzonspor'a sahasında 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, ardından Adana Demirspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

Üst üste 10 galibiyetin ardından 2 haftayı 3 puan alamadan tamamlayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte tekrar çıkışa geçmeyi hedefliyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, İsmail, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Fatih Karagümrük: Dituro, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent, Eysseric, Feghouli, Rohden, Can Keleş, Mendes, Güven.

Stat: Ülker Stadyumu

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay

ETİKETLER
Fatih Karagümrük Fenerbahçe Süper Lig
Sıradaki Haber
Perşembespor Çarşambaspor ile yenişemedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:00
Netanyahu, işgal altındaki Gazze'nin kuzeyine gitti
18:56
Samsun’da 5 katlı binada yangın
19:13
Hatay'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi
19:08
Hamas, 14 İsrailli ve 3 yabancı esiri Kızılhaç yetkililerine teslim etti
18:36
Mısır: Bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini teslim aldık
18:26
İnsani ara 3. gününde: Esirlerin serbest bırakılması için hazırlık yapılıyor
İsrail saldırılarının ardından Gazze'deki bazı bölgeler harabeye döndü
İsrail saldırılarının ardından Gazze'deki bazı bölgeler harabeye döndü
FOTO FOKUS
Gazzeliler enkaza dönen evlerini terk etmiyor
Gazzeliler enkaza dönen evlerini terk etmiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ