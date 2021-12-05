Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 20:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u farklı geçti
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi. Serdar Dursun, hat-trick yaptı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.
Ülker Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 4-0 kazandı.
Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golleri 13. dakikada Berisha, 70., 79. ve 90 dakikalarda Serdar Dursun attı.
Etiketler: Çaykur Rizespor Fenerbahçe Süper Lig
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