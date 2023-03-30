Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde siyah-beyazlı taraftarlar stada alınmayacak
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 2 Nisan Pazar günü yapılacak derbide siyah-beyazlı taraftarlar müsabakaya alınmayacak.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Ülker Stadyumu'ndaki maç öncesinde İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar gereği Beşiktaşlı taraftarların karşılaşmayı tribünden takip edemeyeceği belirtildi.
"İl Güvenlik Kurulu kararı gereği misafir takım seyircileri müsabakaya alınmayacağından dolayı, misafir tribün bloklarındaki koltuklar taraftarlarımız için satışa sunulacaktır."
Etiketler: Fenerbahçe Beşiktaş Derbi Süper Lig
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